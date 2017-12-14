Военный самолет разбился под Белградом

Военно-учебный самолет «Супер Галеб» ВВС Сербии разбился к северо-востоку от Белграда в районе муниципалитета Ковачица, сообщили в минобороны страны.

«Военно-учебный самолет «Супер галеб», которым управляли пилоты Центра летных испытаний, разбился сегодня в районе 9.50 около Ковачицы», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Там указали также, что, согласно первоначальным данным, оба пилота катапультировались, на место инцидента направлены поисковые группы.

По сообщению газеты «Вечерне новости», один из летчиков самолета погиб, второй пилот в тяжелом состоянии перевезен в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Напомним, ранее в среду СМИ сообщили, что в результате крушения военного самолета на севере Алжира недалеко от аэропорта Буфарик погибли по меньшей мере 200 человек.



