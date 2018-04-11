Крушение военного самолета в Алжире унесло жизни 200 человек

В результате крушения военного самолета на севере Алжира недалеко от аэропорта Буфарик погибли, по меньшей мере, 200 человек, сообщает газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

Самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны – Алжира. Сразу после падения борт загорелся, передает ТАСС.

Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. На место происшествия были направлены 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто, передает РИА «Новости».

Аэропорт Буфарик является домашней базой для флота Алжирских ВВС. Здесь базируются Beechcraft 1900, CASA C-295, Lockheed C-130 Hercules и Ил-76.