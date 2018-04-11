Число погибших при крушении самолета в Алжире выросло до 247 человек

В Алжире на месте крушения военного самолета обнаружили 247 тел погибших; всего на борту находились 257 человек.

В данный момент на месте работают 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи, 300 спасателей. У рухнувшего лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на алжирский телеканал «Ан-Нахар».

Отмечается, что число погибших может составить 257 человек – на борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа.

Источники на месте ЧП сообщают, что был обнаружен один пострадавший, однако он не был в числе пассажиров – этот человек мог находиться на земле в момент крушения самолета. Он находится в критическом состоянии.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Так, «генерал-лейтенант Гаид (Ахмед Гаид Салах), заместитель министра национальной обороны и глава генштаба национальной народной армии, прервал свой инспекционный визит во второй военный округ и немедленно направился к месту происшествия, чтобы узнать степень ущерба и принять необходимые меры, которых требует ситуация, и приказал сформировать чрезвычайный комитет по расследованию обстоятельств аварии», говорится в заявлении.

Из заявления также следует, что замглавы министерства принес искренние соболезнования семьям погибших.

По данным ведомства, самолет направлялся из аэропорта Буфарик в алжирские город Тиндуф и Бешар.

Ранее сообщалось, что на месте крушения военного самолета в Алжире были обнаружены тела 181 погибшего.

Напомним, самолет Ил-76 упал в среду вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Местные СМИ сообщали, что на борту могли находиться более 200 человек.

Аэропорт Буфарик является домашней базой для флота Алжирских ВВС. Здесь базируются Beechcraft 1900, CASA C-295, Lockheed C-130 Hercules и Ил-76.