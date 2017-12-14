Як-130 Минобороны упал в Воронежской области

В Воронежской области в безлюдной местности упал самолет Як-130; оба пилота катапультировались, сообщает Минобороны.

Самолет потерпел аварию в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета, передает РИА «Новости».

Командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полетов дал команду на катапультирование.

Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом, в настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Самолет принадлежал учебной авиабазе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков города Борисоглебск. Он упал в безлюдной местности, разрушений нет.

К выяснению причин и обстоятельств происшествия уже приступила специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

Напомним, в среду в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 по 1 млн рублей.