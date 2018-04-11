Вертолет упал в Хабаровске, есть жертвы

В результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек, сообщают СМИ.

В компании подтвердили, что упал их вертолет, пишет DVHab.

Вертолет упал в огороды частного сектора, сказано в сообщении.

DVHab сообщает, что, по предварительным данным, погибли три человека.

На сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщается, что вертолет «совершил жесткую посадку» на пустыре.

«По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали, – говорится в сообщении. – Есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы».

Публикация от Хабаровск Инцидент +18 (@khv_incident) 10 Апр 2018 в 7:10 PDT

Представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК сообщил, что два человека погибли, два пострадали, судьба остальных выясняется, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что погибли все шесть человек, которые находились на борту. При ударе о землю вертолет загорелся.

Вертолет совершал учебный полет.

СК рассматривает три стандартных версии падения вертолета: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.

Позднее Дальневосточное следственное управление на транспорте и главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка подтвердили, что погибли шесть человек.