В американской армии обнаружилась критическая нехватка пилотов

Нехватка пилотов в ВС Соединенных Штатов достигла «тревожных масштабов», сообщают специализированные военные СМИ.

Как пишет Military Times со ссылкой на данные нового доклада главного контрольного управления США, дефицит пилотов в ВВС, ВМС и корпусе морской пехоты США достиг 25%, передает ТАСС.

По данным издания, проблема обострилась в последние годы и для решения потребуется много средств и времени. На подготовку одного высококлассного пилота уходит до пяти лет и 11 млн долларов.

С учетом таких затрат ВВС поставлены перед необходимостью разработки дополнительных стимулов, которые удерживали бы пилотов в ВС по истечении сроков заключенных ими контрактов.

В качестве сокращения количества пилотов газета назвала сокращение оборонных расходов, произошедшее в 2013 году и сохранение в ВВС большого количества «побочных обязанностей» пилотов.

«В течение последних двух лет ВВС били тревогу по поводу нехватки пилотов. Там была создана специальная команда во главе с однозвездным генералом, которой было поручено разработать меры по пресечению утечки кадров. Эти меры включают в себя значительное увеличение бонусов в случае продления контракта, сокращение объемов бумажной работы и других нелетных обязанностей, не позволяющих пилотам заниматься своим непосредственным делом, а также другие шаги по сохранению пилотов на военной службе», – пишет газета.

Напомним, в ноябре 2017 года Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон сообщил, что военно-воздушным силам США не хватает почти 2 тыс. пилотов.