Турчинов назвал Украину космической державой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в День космонавтики заявил, что Украина сохранила за собой место в клубе космических держав, и выразил уверенность в восстановлении страной позиций в ракетостроении.

«Поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником! Вы занимаете особое место среди специалистов стратегических наукоемких отраслей Украины. Вы формируете имидж Украины на мировой арене как технологически развитого государства, имеющего в своем арсенале очень большой интеллектуальный потенциал», – говорится в обращении Турчинова, размещенном на сайте СНБО.

По его словам, «Украина сохранила свое место в клубе космических держав мира, которых не более 10, наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем». Турчинов уверен, что Украина «шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении».

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко также назвал Украину «космической державой». Однако газета ВЗГЛЯД сообщала, что космические амбиции Украины далеки от реальности.