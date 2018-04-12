Тулеев попросил прокуратуру о защите из-за «несметных богатств»

Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области и бывший глава региона Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой о защите чести и достоинства в связи с публикациями в СМИ о его «несметных богатствах».

«В последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева», – говорится в сообщении на сайте областного парламента.

Отмечается, что в интернете «публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева», о том, что Тулееву якобы принадлежит «чуть ли не целый город».

«Распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео «владений», – отметили в областном парламенте.

Там подчеркивают, что подобные материалы «носят резко негативный характер» и «дезинформируют население», «морально унижают» Тулеева и членов его семьи.

Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, а также проверить публикации в прессе на соответствие действительности.

10 апреля совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии почти единогласно одобрил кандидатуру Амана Тулеева на пост председателя парламента Кузбасса. Тулеев пообещал, что распрей между исполнительной и законодательной властью региона не будет.