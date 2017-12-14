Тулеев выбран спикером кемеровского парламента

Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии почти единогласно одобрил кандидатуру бывшего губернатора региона Амана Тулеева на пост председателя парламента Кузбасса.

«В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против». По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», – зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.

Сам Тулеев заявил, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» свою совесть чистой перед богом, так как он сделал все, что мог, передает РИА «Новости».

«Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)», – сказал Тулеев.

Он отметил, что проверки начались только после личного распоряжения президента, причем во всех местах массового пребывания людей. «У меня совесть перед богом чиста, это самое главное», – сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел «ни дня ни ночи покоя» и отдавал ей все силы.

«Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно», – считает он.

9 апреля председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.

1 апреля после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства ее принял.