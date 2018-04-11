Минобороны собралось заменить самолеты всех классов ВТА

Минобороны намерено постепенно заменить самолеты всех классов военно-транспортной авиации (ВТА), заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

«По военно-транспортной авиации помимо легкого транспортника мы испытываем нужду в среднем транспортном самолете, который также должен прийти на смену устаревшему парку. Он сегодня находится в разработке», – передает РИА «Новости» слова Борисова в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

Помимо этого Минобороны нуждается в замене тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124, в связи с чем предполагается обсудить вопрос поддержания этого парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.



«По Ил-76 у нас есть длительный контракт с Ульяновским заводом. Не без проблем двигается этот серийный контракт, у нас есть определенные разногласия по ценам. Но я думаю, что мы постараемся найти конструктивное взаимодействие с промышленностью и решим все эти вопросы», – заявил Борисов.

Напомним, 10 апреля ссообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-112В, создаваемый на замену Ан-26, совершит первый полет до конца 2018 года.

В декабре завершился первый этап летных испытаний нового двигателя ТВ7-117СТ для военно-транспортного самолета Ил-112В.