Российские рынки частично отыграли падение из-за слабого рубля

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Для начала следует научиться выбрасывать мусор

Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
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Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

Виктор Алкснис, политический деятель
Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Российские рынки частично отыграли падение из-за слабого рубля

          10 апреля 2018, 21:02

          Текст: Алексей Ласнов

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          Российские биржи по итогам торгов во вторник отыграли более трети падения понедельника, индекс МосБиржи за день вырос на 3,7% благодаря падению курса рубля.

          К 18.50 мск индекс МосБиржи составил 2167,71 пункта (+3,72%), индекс РТС оказался равен -1090,79 пункта (-0,38%), сообщает «Интерфакс». Рост обеспечили ценные бумаги нефтегазовых и металлургических компаний, получающих наибольшую выгоду от снижения курса рубля.

          Акции «Мечела» показали самый большой рост – до 8,3%. Также лидерами стали акции «ЛУКОЙЛа» (+7,7%), «Северстали» (+7,5%), «Татнефти» (+7,4%), «Норникеля» (+7%), «Новолипецкого металлургического комбината» (+6%), «НОВАТЭКа» (+5,2%), «Газпрома»(+5%) и других компаний.

          По итогам дня в цене упали акции «Мегафона» (-4,6%), «М.Видео» (-2,7%), En+ (-1,8%), «ФСК ЕЭС» (-1,5%), АФК «Система» (-0,7%), «Газпромнефти» (-0,4%), «Россетей» (-0,3%).

          При этом на МосБирже доллар США и евро уверенно растут во вторник вечером, несмотря на то, что рубль отыграл часть потерь первой половины дня. Курс доллара США составил 62,77 рублей/доллар в 19.00, что на 2,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,42 рублей/евро, он поднялся на 2,72 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 2,38 рубля – до 69,36 рубля.

          Негатив в виде антироссийских санкций США, а также обострения ситуации в Сирии во вторник отыгрывался в основном на долговом и валютном рынке, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Однако дешевеющий рубль оказывал поддержку рублевым ценам акций. Поддержку российским акциям оказывали поступающие с мировых рынков капитала, в том числе и с сырьевых рынков, позитивные сигналы, на фоне снижения опасений относительно торговой войны между США и Китаем.

          Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

          В понедельник на рынках начался настоящий обвал. Во вторник курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.


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