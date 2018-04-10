Российские рынки частично отыграли падение из-за слабого рубля

Российские биржи по итогам торгов во вторник отыграли более трети падения понедельника, индекс МосБиржи за день вырос на 3,7% благодаря падению курса рубля.

К 18.50 мск индекс МосБиржи составил 2167,71 пункта (+3,72%), индекс РТС оказался равен -1090,79 пункта (-0,38%), сообщает «Интерфакс». Рост обеспечили ценные бумаги нефтегазовых и металлургических компаний, получающих наибольшую выгоду от снижения курса рубля.

Акции «Мечела» показали самый большой рост – до 8,3%. Также лидерами стали акции «ЛУКОЙЛа» (+7,7%), «Северстали» (+7,5%), «Татнефти» (+7,4%), «Норникеля» (+7%), «Новолипецкого металлургического комбината» (+6%), «НОВАТЭКа» (+5,2%), «Газпрома»(+5%) и других компаний.

По итогам дня в цене упали акции «Мегафона» (-4,6%), «М.Видео» (-2,7%), En+ (-1,8%), «ФСК ЕЭС» (-1,5%), АФК «Система» (-0,7%), «Газпромнефти» (-0,4%), «Россетей» (-0,3%).

При этом на МосБирже доллар США и евро уверенно растут во вторник вечером, несмотря на то, что рубль отыграл часть потерь первой половины дня. Курс доллара США составил 62,77 рублей/доллар в 19.00, что на 2,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,42 рублей/евро, он поднялся на 2,72 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 2,38 рубля – до 69,36 рубля.

Негатив в виде антироссийских санкций США, а также обострения ситуации в Сирии во вторник отыгрывался в основном на долговом и валютном рынке, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Однако дешевеющий рубль оказывал поддержку рублевым ценам акций. Поддержку российским акциям оказывали поступающие с мировых рынков капитала, в том числе и с сырьевых рынков, позитивные сигналы, на фоне снижения опасений относительно торговой войны между США и Китаем.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

В понедельник на рынках начался настоящий обвал. Во вторник курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.