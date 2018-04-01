Украинского морпеха осудили за убийство активиста «Правого сектора» в парикмахерской

Старший матрос 137-го батальона морской пехоты ВМС Украины приговорен к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца – активиста «Правого сектора*» в декабре 2016 года.

Мужчина обвинялся в убийстве в месте расположения части в селе Чермалык Волновахского района Донецкой области. Старший матрос в состоянии алкогольного опьянения поругался с сослуживцем и застрелил его из автомата, сообщает «Таймер».

Обвиняемый не признал вины и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, в тот день он отправился в парикмахерскую на стрижку. Когда процедура завершилась, в помещение зашел пьяный сослуживец с едой и алкоголем. Старший матрос приказал сослуживцу покинуть помещение, но тот, по словам обвиняемого, взял нож и пошел на него. Морпех говорит, что стрельба была мерой необходимой самообороны.

Свидетель – парикмахер – не подтвердил его слова. Он сказал, что покойный действительно оскорблял их и хвастался службой в «Правом секторе*», но якобы не собирался нападать, а старший матрос внезапно взял автомат и выпустил очередь.

Ильичевский райсуд Мариуполя признал морпеха виновным в убийстве.

В январе 2016-го боевики «Правого сектора» устроили перестрелку с морскими пехотинцами Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Подобные сообщения поступали неоднократно.