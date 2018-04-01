В еще одной компании Магомедова прошли обыски

В воскресенье сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в АО «Якутская топливно-энергетической компания», 82,06% акций которой принадлежат миллиардеру Зиявудину Магомедову, сообщили в УФСБ России по Якутии.

ЯТЭК производит моторные топлива и поставляет на рынок газовый конденсат, СУГ, бензин и дизельное топливо. Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные регионы Якутии. Глава ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов – его основной акционер, передает «Интерфакс».

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Позже был арестован и его брат Магомед Магомедов.

Кроме того, арестован гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.