Шубы и брендовые сумки обнаружили при обыске у ректора ПсковГУ Ильиной

Шубы, брендовые сумки и Priority Pass нашли при обыске у ректора ПсковГУ Ильиной

Tекст: Ирма Каплан

При обыске у ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной выявили 11 брендовых сумок, включая изделия Chanel и Yves Saint Laurent, шубы и VIP-карту с доступом в VIP-зоны аэропортов 130 стран, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе обыска у Ильиной были обнаружены 11 брендовых сумок, в том числе сумка Braccialini, стоимость которой на данный момент оценивается … в 175 тыс. рублей. Кроме того, обнаружены сумки Chanel и Yves Saint Laurent, а также три шубы, дисконтные карты люксовых брендовых магазинов и карточка Priority Pass международной программы доступа в VIP-залы аэропортов», – сообщил источник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив себе 10 млн рублей.

Ранее Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова.

В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.