Эксперты назвали ранние предвестники возгорания электросамоката

Ремонтники назвали самые частые причины взрыва батареи и возгорания электросамокатов

Tекст: Татьяна Косолапова

Все устройства, содержащие в своей конструкции литиевые батареи, являются источником опасности возникновения пожара, предупреждает председатель московского отделения межрегиональной общественной организации развития культуры и безопасности некоммерческого малого электротранспорта «КолеСИМ» Евгений Вжесневский. «К сожалению, мы все чаще слышим о том, что в том или ином городе произошло возгорание СИМ (средств индивидуальной мобильности – прим. ВЗГЛЯД). Среди основных причин: производственный брак при изготовлении аккумуляторов, нарушение правил эксплуатации СИМ и попадание воды внутрь корпуса изделия, неумелое вмешательство самих пользователей в конструкцию электронных компонентов и их коммутацию», – говорит специалист.

По его словам, для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество от подобных инцидентов, необходимо соблюдать ряд правил. Перед покупкой СИМ стоит внимательно изучить отзывы об интересующей модели в интернете, выяснить тип и модель элементов аккумуляторной сборки и удостовериться, что аккумуляторная батарея собрана из надежных и качественных ячеек известных фирм.

Кроме того, для покупки желательно выбрать компанию, у которой есть сервисный центр по обслуживанию и ремонту продаваемых СИМ. Он подчеркивает, что многие компании проводят постпродажную подготовку СИМ к эксплуатации: делают инспекцию всех механических и электронных частей устройства, устанавливают гидроизоляцию, защитные чехлы, уплотнители и кожухи для защиты от грязи, брызг, ударов.

Также требуется регулярный контроль состояния устройства. «Первым признаком неисправности аккумулятора является так называемый недозаряд, когда устройство показывает 100-процентный заряд, но фактически напряжение меньше, чем указано в его паспорте. Также важно обращать внимание на дистанцию пробега на полном заряде. В некоторых случаях неисправность аккумулятора проявляется снижением преодолеваемой дистанции», – рассказывает Вжесневский.

Кроме того, после сильных падений или столкновений необходимо проводить инспекцию состояния СИМ у специалиста, поскольку в результате ударов электронные платы могут повредиться, продолжает специалист. Немаловажен и профилактический или периодический осмотр и обслуживание всех механических и электронных компонентов – его необходимо проходить хотя бы раз в год или каждые 10–20 тыс. километров пробега.

Специалист по ремонту самокатов, видеоблогер Артем Чуряков уточняет, что горят в самокатах чаще всего аккумуляторы. Чаще всего причиной этого является игнорирования проблем: например, самокат стал быстро разряжаться, либо наблюдается потеря мощности или СИМ перестало заряжаться до конца или вовсе не заряжается.

«Пользователи не обращают на это внимание – пытаются заряжать самокат, эксплуатировать электрическую аккумуляторную батарею (АКБ) с проблемами, вследствие чего возникает пожар. Если появились какие-то проблемы, хотя бы одна из них, то следует прекратить ездить на самокате и обратиться к специалистам. Желательно не затягивать: хранение самоката с проблемным аккумулятором – тоже плохая идея», – предупреждает эксперт. Самостоятельный ремонт, по его словам, весьма часто приводит к еще большим проблемам с АКБ и пожарам.

Он отмечает, что если не игнорировать проблемы с АКБ, которые могут появиться при эксплуатации или хранении, то ничего страшного не случится. «Если вы почитаете инструкции, то в большинстве случаев там написано: ездить в хорошую, сухую, чистую погоду по ровной дороге, летом. Если появились проблемы – обратиться к специалистам. Этой рекомендации нужно следовать в полной мере», – поясняет специалист.

«Нужно понимать, что все электросамокаты сейчас – это скорее одноразовые китайские игрушки, чем высокотехнологичный транспорт будущего. Утверждение обратного – это реклама», – предупреждает Чуряков.

Ранее представитель сообщества Electro.Club, руководитель центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что любые контакты средств индивидуальной мобильности без гидроизоляции с водой приводят к образованию коррозии в аккумуляторе, вследствие чего во время зарядки может произойти короткое замыкание, за которым следует воспламенение устройства.