Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Королевство Бутан спустя 35 лет официально признало независимость Хорватии
Королевство Бутан официально признало независимость Хорватии
Власти Бутана официально признали Хорватию независимым государством, что стало итогом масштабной дипломатической работы Загреба, сообщило министерство европейских и иностранных дел республики..
«Хорватия приветствует решение правительства Королевства Бутан об официальном признании республики Хорватия как важный шаг в дальнейшем развитии взаимоотношений и укреплении двустороннего сотрудничества в соответствии с интересами и процедурами обеих государств», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы МИД Хорватии.
В ведомстве добавили, что этот шаг стал итогом совместной работы правительства, постоянной миссии при ООН и посольства в Нью-Дели. Ранее страны уже взаимодействовали на различных международных площадках.
Независимость и выход из состава Югославии были провозглашены в июне 1991 года. Это решение спровоцировало вооруженный конфликт, который завершился в 1995 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях. Путин назвал законным признание независимости ДНР и ЛНР. Минобороны Хорватии заявило о планах создать мощнейшую малую армию в ЕС.