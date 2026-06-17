Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Al Arabiya узнал об условиях гарантии СБ ООН по соглашению СМШ и Ирана
В рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии в пятницу, предусматривается визирование договоренностей Советом Безопасности ООН, узнал телеканал Al Arabiya.
«По данным источников Al Arabiya English, Совет Безопасности примет окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто. Источники добавили, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана в ходе переговоров по окончательному соглашению», – приводит телеканал данные своих информаторов.
Источники также сообщили, что в соответствии с соглашением США разрешат Ирану сразу же продавать нефть. Вашингтон предоставит исключения для экспорта иранской нефти сразу после подписания соглашения, а также исключения для услуг, связанных с продажей иранской нефти.
Источники телеканала уточнили, что меморандум о взаимопонимании не предусматривает разблокировку замороженных иранских средств, оцениваемых в 24 млрд долларов, после подписания соглашения.
При этом Иран обязался убрать все мины и препятствия из Ормузского пролива. Взамен, по данным источников, Соединенные Штаты выведут свои войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения.