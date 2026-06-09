Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.11 комментариев
ФИФА лишила квоты иранских болельщиков на ЧМ-2026
ФИФА отменила квоту в 8% билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала выделенные для Ирана места на стадионах североамериканского мундиаля, несмотря на уже стартовавшую продажу билетов.
ФИФА отозвала квоту Ирана на 8% мест для фанатов на мировом первенстве 2026 года, передает агентство Reuters. В Федерации футбола страны отметили, что решение было принято уже после начала продаж.
«Лишение иранских болельщиков доступа к законным и официальным билетам является действием, противоречащим духу международных соревнований и принципу равенства между странами-участницами», – заявили в спортивном ведомстве Ирана и назвали подобные ограничения политически мотивированными.
Двумя днями ранее иранские дипломаты потребовали привлечь США к ответственности за дискриминацию национальной сборной. Американская сторона отказалась выдавать визы сопровождающим спортсменов сотрудникам. В Тегеране обвинили Вашингтон в лицемерии и недопустимом вмешательстве в спорт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в выдаче виз части функционеров и представителей тренерского штаба иранской сборной.
Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы команды Ирана из США в Мексику. Перед этим официальный Тегеран получил от организаторов соревнований твердые гарантии соблюдения прав своих атлетов.