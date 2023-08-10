Названа самая частая причина взрывов электросамокатов

Эксперт Денисов объяснил, от чего может загореться и взорваться батарея электросамоката

Tекст: Татьяна Косолапова

В московской квартире на Минской улице случилось возгорание электросамоката. В момент инцидента в помещении находились двое взрослых и трое детей. В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы.



«Возгорание электросамоката происходит из-за нарушений в работе аккумуляторной батареи. Чаще всего причина этому – намокание аккумулятора. Соответственно, пользователь нарушил инструкцию по эксплуатации и ездил на средстве индивидуальной мобильности в сырую погоду», – говорит Денисов.

Он подчеркивает, что очень часто в сервисные центры попадает техника, у которой аккумулятор в буквальном смысле ржавый внутри. Это влияет на безопасность, ведь ржавчина вызывает короткое замыкание, которое приводит к возгоранию аккумулятора.

Для того, чтобы избежать взрыва и возгорания электросамоката, собеседник рекомендует внимательно следить за его техническим состоянием. Кроме того, он подчеркивает, что средство индивидуальной мобильности ни в коем случае нельзя мыть под душем, с использованием мойки высокого давления или из шланга на даче. Также не следует ездить на электросамокате по лужам, в сырую погоду или по сырому асфальту, например, за поливальной машиной – все это может стать причиной выхода из строя аккумулятора, нарушить его работу и привести к возгоранию.

«Если электросамокат эксплуатируется на постоянной основе в любую погоду, то пользователь обязательно должен изучить инструкцию по эксплуатации. И если там указано, что нельзя ездить в сырую погоду, то следует обратиться в сервисный центр, чтобы там самокат подготовили к езде в такую погоду. Это услуга гидроизоляции, и она осуществляется в большинстве сервисных центров в любом городе Российской Федерации», – рассказывает Денисов.

Воспламенение аккумулятора также может произойти из-за использования неисправного зарядного устройства: из-за перепада напряжения может произойти возгорание или взрыв самоката. В связи с этим следует использовать штатное зарядное устройство, которое рекомендует производитель устройства.

Это далеко не первый случай, когда электросамокаты внезапно загораются или взрываются. Так 15 марта, в квартире многоэтажного дома в Сочи произошло возгорание, в результате которого погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын. Причиной пожара стал взрыв электросамоката. А в 2020 году на улице Хамовнический Вал средство индивидуальной мобильности загорелось среди ночи из-за короткого замыкания в аккумуляторной батарее.