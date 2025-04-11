В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Стала известна страна первого зарубежного визита президента Грузии
Первый официальный визит президент Грузии Кавелашвили совершит в Азербайджан
Президент Грузии Михаил Кавелашвили, избранный на этот пост в декабре 2024 года, свой первый официальный визит совершит в Азербайджан 15-16 апреля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила пресс-служба президента Грузии, подготовку к визиту Михаил Кавелашвили обсудил в пятницу с послом Азербайджана в стране Фаигом Гулиевым.
Стороны подтвердили «тесные дружеские отношения» и договорились «придать большую динамику стратегическим партнерским отношениям», сказано в сообщении.
«Михаил Кавелашвили подчеркнул, что стабильность в регионе и сохранение мира приобретают еще большую важность на фоне мировых конфликтов, геополитической напряженности и тарифных войн», – отметили в пресс-службе.
Предполагается, что в конце апреля президент Грузии посетит Армению.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, вопреки утверждениям оппозиции.