Стала известна страна первого зарубежного визита президента Грузии

Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски

Медведев сообщил о злоупотреблениях на экзаменах по русскому языку и истории для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

На заседании комиссии по миграционной политике Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку и истории России. Он указал, что выданные сертификаты не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Медведев подчеркнул, что владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться, передает ТАСС.

Политик также напомнил, что с конца прошлого года введены изменения, направленные на борьбу с нарушениями, включая запрет частным посредникам участвовать в экзаменах. Теперь только государственные учреждения имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. Установлен перечень таких организаций, а вся процедура должна фиксироваться на видео.

Медведев добавил, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу и не должны получать разрешения на проживание в России. Он предложил дополнительные меры для выявления таких мигрантов, отметив, что сведения о них должны быть предоставлены своевременно и в полном объеме.

Патриарх Кирилл в свою очередь заявил о серьезной угрозе массовой миграции для традиционной идентичности российского общества, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что иммигранты часто не стремятся к интеграции, не учат язык, не уважают законы и формируют замкнутые этнические сообщества. Глава Русской православной церкви подчеркнул необходимость ответственной миграционной политики и общественных дискуссий по этому вопросу.

Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы.