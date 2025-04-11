Под машиной экс-военкома Чувашии обезвредили взрывное устройство

Под машиной экс-военкома Чувашии нашли и обезвредили взрывное устройство

Tекст: Александра Юдина

Под автомобилем бывшего военного комиссара Чувашии Холикова было найдено взрывное устройство, передает ТАСС. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству, что данное устройство имело передатчик, что позволяло злоумышленникам активировать его дистанционно.

Машина Холикова была припаркована в одном из дворов Чебоксар, когда сотрудники полиции и саперы получили сигнал о подозрительном предмете под автомобилем. После обследования специалисты подтвердили наличие взрывного устройства и оперативно обезвредили его, обезопасив тем самым окружающих.

На данный момент правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, чтобы установить личность или группу лиц, причастных к установке взрывного устройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Донецка произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в результате которого пострадали два человека, получившие серьезные травмы. Начальник колонии ДНР Сергей Евсюков стал жертвой этого взрыва после предложения награды за его ликвидацию на украинских сайтах в размере 21 тыс. долларов, а погибший при взрыве не состоял на службе в Главном управлении ФСИН по ДНР.