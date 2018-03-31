Бастрыкин наградил спасавших людей из пожара в «Зимней вишне» кемеровчан

Председатель СК Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово встретился с людьми, которые рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм и спасали людей из горящего ТЦ, сообщили в ведомстве.

Среди героев – работник одного из залов 3-го этажа Александр Калачев, спасший несколько семей из зоны пожара; аниматор детской игровой комнаты Кристина Никитина, которая, не думая о себе, спасала детей; 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, который вытащил из пожара троих детей; сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который, не задумываясь, стал помогать людям, выводя их из горящего здания, говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин выразил им благодарность от имени ведомства, отметив, что «мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы».

Вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали – боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

Он подчеркнул также, что «в ходе встречи с родственниками погибших и потерпевших мы обещали и сделаем все, чтобы отыскать истину и справедливость, наказать виновных».

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Однако в среду власти Кемеровской области и правоохранительные органы начали работать с заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» составляет 78 человек.

Ранее в субботу кемеровчанин Александр Ананьев, который потерял в пожаре ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, представил главе СК Александру Бастрыкину свою версию того, как произошло замыкание, приведшее к пожару.