Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали трое детей
Хинштейн сообщил о ранении троих детей и повреждениях зданий после атаки БПЛА
В результате удара беспилотника по поселку Марьино Рыльского района травмы получили трое детей, они доставлены в больницу, угрозы для жизни нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале , что вечером в поселке Марьино Рыльского района были зафиксированы удары вражеских беспилотников.
В результате атаки пострадали трое детей: у семилетней девочки диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у девятилетнего мальчика – травмы ноги и пальца руки, у 13-летнего – ушибы ног.
Всех пострадавших осмотрели врачи, детей доставили в областную больницу, угроз для жизни и здоровья нет.
В результате инцидента также повреждены остекление Дома культуры, разрушен спортивный зал, пострадали три квартиры и санаторий, выбиты окна в одном частном доме и начальной школе. Хинштейн выразил благодарность медикам и спасателям за оперативную работу.
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