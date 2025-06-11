При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали трое детей

Хинштейн сообщил о ранении троих детей и повреждениях зданий после атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале , что вечером в поселке Марьино Рыльского района были зафиксированы удары вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадали трое детей: у семилетней девочки диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб колена, у девятилетнего мальчика – травмы ноги и пальца руки, у 13-летнего – ушибы ног.

Всех пострадавших осмотрели врачи, детей доставили в областную больницу, угроз для жизни и здоровья нет.

В результате инцидента также повреждены остекление Дома культуры, разрушен спортивный зал, пострадали три квартиры и санаторий, выбиты окна в одном частном доме и начальной школе. Хинштейн выразил благодарность медикам и спасателям за оперативную работу.

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