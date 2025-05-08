Мужчина погиб после подрыва автомобиля на мине в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что на трассе в селе Марково Глушковского района гражданский автомобиль наехал на мину, заложенную украинскими диверсантами. Он в сообщении выразил соболезнования родным погибшего водителя и отметил, что подобные инциденты становятся «очередными жертвами украинских террористических актов».

Ранее Минобороны сообщило о двух попытках прорыва российской границы ВСУ после объявления перемирия.

В апреле в Шебекинском округе Белгородской области трактор подорвался на мине, тракторист получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Белгорода.