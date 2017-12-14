Родные погибших в Кемерово описали план пожара

Кемеровчанин Александр Ананьев, который потерял в пожаре ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, представил главе СК Александру Бастрыкину свою версию того, как произошло замыкание, приведшее к пожару, рассказал директор института Сербского Зураб Кекелидзе, участвовавший во встрече Бастрыкина с пострадавшими.

По словам Кекелидзе, Ананьев работает профессиональным электриком и имеет высшее образование в этой сфере.

«(Ананьев) представил план, что и как это могло случиться. Это было замыкание (по его версии)», – передает РИА «Новости» слова Кекелидзе.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Однако в среду власти Кемеровской области и правоохранительные органы начали работать с заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» составляет 78 человек.

Накануне следователи задержали Юлию Богданову, гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра. В субботу суд наложил на нее арест до 25 мая.