Опубликовано видео спасения детей во время пожара в «Зимней вишне»

В сети появилось видео с детьми, которым удалось спасти в ходе пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash. На ролике можно заметить, что дети и взрослые укрывались в отделении банка. Перед тем, как в помещении погас свет, посетители ТЦ успели покинуть его.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.