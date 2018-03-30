МЧС назвало причину стремительного распространения огня в ТРК «Зимняя вишня»

Стремительному распространению огня по территории комплекса «Зимняя вишня» способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция, сообщили в региональном МЧС.

«К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», – передает сайт регионального МЧС слова начальника службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по области Андрея Бурсина.

По его словам, сложность работы пожарных была связана с планировкой, размерами торгового центра, а также наличием баллонов, которые необходимо было выносить и охлаждать.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, расследование кемеровской трагедии должно стать максимально открытым.