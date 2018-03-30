«МиГ» назвал сроки презентации ударных беспилотников

РСК «МиГ» в этом году проведет презентацию беспилотников собственной разработки, в том числе ударных, заявил в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 гендиректор компании Илья Тарасенко.

«В этом году. Сейчас обсуждаем, когда это лучше будет сделать. Мы будем показывать разные виды беспилотников, пока речь идет о прототипах. Это будет демонстрация их возможностей», – передает РИА «Новости» слова Тарасенко.

В данный момент созданием комплексов БПЛА занимаются МиГ, «Сухой», ОКБ Симонова и группа «Кронштадт», которые разрабатывают линейку разведывательно-ударных аппаратов массой до 20 тонн.

Напомним, ранее вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по боевой авиации Сергей Коротков в ходе международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2017 заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе тяжелые разведывательно-ударные, проходят летные испытания, которые завершатся через несколько лет.