Слепаков жестко раскритиковал пишущих о трагедии в Кемерово

Музыкант и юморист Семен Слепаков заявил, что все, кто пишет о трагедии в Кемерово, выставляют свою глупость напоказ, сравнив записи с говном.

По мнению юмориста Семена Слепакова трагедия в Кемерово подняла в Сети волну глупых комментариев, авторы которых огульно обвиняют всех, кого только можно. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сейчас пишут все. Это стало общим местом. Пишет актер, которого переполняют эмоции. Пишет с ошибками, но это неважно. Главное, мысль донес. Он больше никогда никого не простит. Друзья лайкают и комментируют – господи, какой талант. Пишет знакомый режиссер – у него очень активная гражданская позиция. Он пишет про стыд. Про то, что после такого мы все должны себя стыдиться. Пишут, конечно, что виноват Путин. Проголосовав за него, мы проголосовали за «Кемерово». Как следствие, виноваты мы все. Пишет еще один режиссер – ей представилось, что на небе мертвых детей будет обнимать доктор Лиза. Многие пишут, что это были наши общие дети. Поэтому их переживания катастрофически велики. Только вот, с детьми тех, кто это пишет ничего не случилось. Они по-прежнему бегают рядом с родителями, которые орошают фейсбук горючими слезами», – заявил Слепаков.

По мнению музыканта глупость сравнима с говном. По словам Слепакова, она есть у всех, но выставлять ее напоказ неприлично.

«Писать такие тексты, это как, извиняюсь, какать в публичном месте. А затем приставать ко всем, предлагая оценить качество своего кала. Он отталкивает на физиологическом уровне. А с переносом мыслей в инфополе еще не справились – слишком уж велик соблазн».

По словам артиста, для многих соцсети – это территория законсервированного детства, когда родители хвалят детей за процесс дефекации. Он считает, что дело не в «Кемерово», и повод может быть любой. Просто на фоне таких событий это проявляется наиболее ярко.

Однако он подчеркнул, что мы уже не дети, а взрослого человека оценивают по его поступкам.