Польша пожаловалась на исчезающих после пересечения границы украинцев

Более 70% граждан Украины, которые приезжают на работу в Польшу, «исчезают» сразу после пересечения границы, передают польские СМИ.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, по официальным данным, в Польше трудоустроены около 1 млн граждан Украины.

«С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тыс. заявлений о намерении трудоустройства иностранца (в основном с Украины и в небольшой части из Белоруссии), но к работе приступили менее чем 74 тыс. человек – менее трети», – передает РИА «Новости».

По мнению издания, эти данные свидетельствуют о том, что упрощенную процедуру получения виз лицами, прибывающими в Польшу для трудоустройства, украинцы используют для «получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства».

Издание отмечает, проблема незаконного получения виз существует с тех пор, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников с Востока. В опубликованном недавно исследовании говорится, что работники с Украины в настоящее время трудоустроены в каждой десятой польской компании.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «полной чушью» заявления польских политиков о массовом наплыве украинских беженцев в республику.

Кроме того, Климкин выразил мнение, что временно переехавшие в Польшу украинцы «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».