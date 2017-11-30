Климкин назвал чушью заявления о наплыве украинских беженцев в Польшу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «полной чушью» заявления польских политиков о массовом наплыве украинских беженцев в республику.

«Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно», – заявил глава МИД, слова которого приводит телеканал Zik.

Кроме того, Климкин выразил мнение, что временно переехавшие в Польшу украинцы «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».

«Они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь, и это всем, конечно, понятно», – добавил министр.

В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах правительства Польши ввести специальные сборы на трудоустройство гастарбайтеров. В первую очередь налог касался рабочих из Украины.

В то же время в декабре министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил ряд способов удержать украинцев на работе в родной стране, удержав от миграции.