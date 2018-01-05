Климкин заявил о спасении экономики Польши украинцами

Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он подчеркнул в Twitter, что «беженцы – это категория международного права».

«Им нужно помогать», – отметил он.

Климкин заявил, что за два года статус беженца получили 88 украинцев, 300 тыс. украинцев получили разрешение на работу, а свыше 2 млн – «визы, потратив несколько миллиардов евро».

«Польская статистика», – указал глава МИД Украины.

Климкин заявил, что «как математик» считает «такое соотношение очень привлекательным» для экономики Польши.

«Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», – говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна «приняла уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», передает РИА «Новости».

Отметим, что Климкин уже не первый раз называет украинцев спасителями польской экономики.