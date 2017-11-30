Совфед прокомментировал отказ Польши принимать беженцев из мусульманских стран

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских стран в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с ЕС национальных квот по приему мигрантов.