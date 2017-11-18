На Украине придумали, как остановить массовый отток граждан из страны

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил ряд способов удержать украинцев на работе в родной стране, удержав от миграции.

В интервью изданию «Левый берег» Зубко сказал, что удержать украинцев в стране поможет рост средней заработной платы до 16 тыс. гривен (около 33,5 тыс. рублей). «Станет предметом колебаний – ехать или оставаться», – добавил он.

Зубко сказал, что украинский гражданин может заработать в Польше 800-1000 евро, или 25-30 тыс. гривен (52-62 тыс. рублей), однако при этом он должен платить за жилье и транспорт.

При этом украинский чиновник отметил, что удержать граждан в стране одной только высокой зарплатой невозможно – нужна нормальная дорожная и социальная инфраструктура, детские сады и школы. По его мнению, наличие всего перечисленного в европейских странах становится одной из причин массового оттока украинцев за рубеж.

Кроме того, он считает, что официальные цифры работающих за рубежом украинцев можно умножить на пять.

Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства «после военной агрессии».

Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 года количество выехавших в Россию украинских туристов увеличилось на 56,1%, а в Польшу сократилось на 45,4%.