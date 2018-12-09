Киевляне сообщили об очередной поломке экспресса в аэропорт

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь в очередной раз сломался, что привело к часовой задержке.

Утром в субботу экспресс встал на выезде из Киева. К нему подогнали тягач, но в результате поезд прибыл в аэропорт с часовой задержкой, сообщил киевлянин Алексей Давиденко в Facebook.

«Когда он сломался первый раз, я подумал – с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал – всякое бывает. Недосмотрели. А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал – какой стыд и позор», – написал он.



Он сравнил опаздывающий экспресс в аэропорт с внезапным отключением электричества в операционной.

«То, что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным», - отметил Давиденко.

Напомним, скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, многие пассажиры опоздали на самолет.

В церемонии запуска принял участие президент Украины Петр Порошенко. Его выступление наводит на мысль о том, что на церемонии он был пьян.