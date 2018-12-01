Экспресс до киевского аэропорта сломался на следующий день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, многие пассажиры опоздали на самолет.

Экспресс выехал из Киева в 11.01 и должен был прибыть в аэропорт через 37 минут. Но приехал только около 13.00 – после того, как его отбуксировал другой поезд, сообщает сайт телеканала «Громадське».

Водитель экспресса сообщил, что возникла проблема с двигателем, из-за чего поезд не заводился.

Во время вынужденной стоянки отключилось электричество, не работал туалет.

Многие пассажиры опоздали на рейс. Проводники экспресса советуют им обращаться к авиакомпаниям.

Экспресс начал курсировать между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь в пятницу.