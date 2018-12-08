Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам пяти регионов

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в субботу в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов ЕР вручил партийные билеты пятерым главам российских регионов.

Партбилеты получили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передает РИА «Новости».

Медведев поздравил глав регионов, вступивших в «Единую Россию». «Корпус высших должностных лиц субъектов России обновляется, это естественный процесс», – отметил премьер. Он добавил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает «Единая Россия», при этом среди них есть и члены партии, и беспартийные.

«И некоторые главы регионов, которые возглавили в этом году регионы, а некоторые и в предыдущий период, принимают решение о том, чтобы укрепить свое сотрудничество с партией, укрепить свои отношения, создать политический союз с «Единой Россией», – сказал Медведев на вручении партийных билетов.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, проходит программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.