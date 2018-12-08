Кличко выразил уверенность в антироссийском настрое преемницы Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко написал статью для немецкого таблоида Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии ХДС (Христианско-демократический Союз); он также выразил уверенность, что новый лидер немецкой правящей партии очень хорошо относится к Украине.

Кличко напомнил, что один из ближайших советников Крамп-Карренбауэр по имени Нико Ланге долгое время работал в киевском отделении фонда Конрада Аденауэра, и даже был задержан в 2010 году за критику в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича, передает «ИноTV».

Он отметил также, что новая глава ХДС уже четко высказала свою позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр знает, что (президент России Владимир) Путин понимает только недвусмысленный язык», – пишет мэр Киева.

Он также выразил уверенность в том, что преемница Меркель сохранит или ужесточит антироссийские санкции: «Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России».

Кличко также рассчитывает, что Крамп-Карренбауэр в ближайшее время займется остановкой проекта «Северный поток – 2».

Напомним, новым председателем правящей в ФРГ партии ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Газета ВЗГЛЯД писала, что преемница Меркель начала с нападок на Россию.