Исполнение Путиным мечты больной девочки назвали важным примером обществу

«Президент своим примером показывает, что теория малых дел, теория личного участия позволяет сделать счастливым какого-то конкретного несчастного ребенка», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал поступок Владимира Путина, который исполнил мечту тяжелобольной девочки Вероники.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает, что президент Владимир Путин очень внимательно относится к просьбам, которые направляют в администрацию президента дети, особенно те, которые страдают от тяжелых недугов.

«Президент выполняет эти просьбы достаточно часто, если они касаются встречи или направления на лечение. Просто мы очень многого не знаем об этом. С другой стороны, несмотря на то, что каждому не помочь, теория добрых малых дел гласит, что если один человек не в силах помочь всем, то общество в силах», – считает Данилин.

По его словам, если добровольцы, волонтеры и ценности гражданского участия будут максимально распространяться как среди тех, кто обладает ресурсами, так и среди обычных людей, то удастся решить «очень много проблем для людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации».

«Президент своим примером показывает, что теория малых дел, теория личного участия позволяет сделать счастливым какого-то конкретного несчастного ребенка, хотя бы ненадолго», – подчеркнул Данилин.

Он добавил, что такой поступок президента – очень важный пример всему обществу, «тем более общество в последнее время серьезнейшим образом пересматривает свое отношение к добровольчеству, к волонтерскому движению и расширяет свою активность в этом направлении».

Эксперт отметил, что похожим образом президент подает личным примером стремление к здоровому образу жизни. «Глава государства не пьет, не курит, занимается спортом и мотивирует чиновников делать то же самое. Это идет далее по нисходящей и по спирали доходит до обычного человека. У нас сейчас порядка 40 млн человек регулярно занимается спортом», – подытожил Павел Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поговорил по телефону с тяжелобольной девочкой Вероникой и помог ей исполнить мечту – увидеть мир кино изнутри. Вероника с семьей приехала в Москву, чтобы побывать на организованной Путиным экскурсии по «Мосфильму», а вечером по приглашению Никиты Михалкова она сходила в театр на постановку его Академии кинематографического и театрального искусства.

В среду на форуме добровольцев России волонтеры рассказали Путину о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал все пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.