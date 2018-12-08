Путин поговорил по телефону с девочкой, мечту которой исполнил

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с тяжелобольной девочкой Вероникой, чью мечту увидеть мир кино изнутри исполнил.

Вероника с семьей приехала в Москву, чтобы побывать на организованной Путиным экскурсии по «Мосфильму», передает РИА «Новости».

Президент позвонил ей и спросил, нравится ли ей столица. Девочка поблагодарила его и рассказала, где находится.

«Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», – сказал Путин.

Президент также спросил, как она себя чувствует.

«Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья», – добавил президент.

Ранее в субботу Вероника отправилась на экскурсию по «Мосфильму» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова. Вечером она по приглашению Никиты Михалкова пойдет в театр на постановку его Академии кинематографического и театрального искусства.

В среду Путину, посетившему форум добровольцев России, волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал все пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.