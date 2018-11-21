Названы условия сокращения добычи нефти Россией

Россия готова сократить суточную добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей, если страны ОПЕК предложат снизить свою добычу более чем на 1 млн баррелей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком вопрос сокращения добычи нефти перед его поездкой на заседание ОПЕК+ в Вену.

До этого сообщалось, что страны ОПЕК якобы считают недостаточным, если Россия сократит добычу нефти только на 150 тыс. баррелей в сутки.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время зависят от России.