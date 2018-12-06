ОПЕК не согласилась с позицией России по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК считают недостаточным, если Россия сократит добычу нефти только на 150 тыс. баррелей в сутки, заявил источник.

По его словам, оптимальным вариантом ОПЕК считает сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК, на 450-500 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время зависят от России.

В четверг мировые цены на нефть снижались на фоне комментариев представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.