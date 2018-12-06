Нефть подешевела на ожидании решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются, поскольку инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже подешевели на 49 центов – до 61,07 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь снизилась на 52 цента и составила 52,37 доллара за баррель.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК, передает «Интерфакс».