Путин обсудил с Новаком сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин обсуждал с министром энергетики Александром Новаком вопрос сокращения добычи нефти перед его поездкой на заседание ОПЕК+ в Вену, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин встречался с Новаком неоднократно. «В первую очередь, конечно, по тем вопросам, которые фигурировали на повестке дня ЕврАзЭС, саммита ЕврАзЭС, который прошел, но, в том числе, конечно, и венские дела тоже обсуждались», – приводит его слова РИА «Новости».

Заседание ОПЕК+ состоится в пятницу в Вене. Как ожидается, на нем может быть достигнута окончательная договоренность по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году.

Накануне вечером источник сообщал, что страны ОПЕК считают недостаточным, если Россия сократит добычу нефти только на 150 тыс. баррелей в сутки.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время зависят от России.