Определен статус Рогозина в предстоящей поездке в США

В начале 2019 года Дмитрий Рогозин посетит США как глава Роскосмоса и спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В США Рогозин проведет переговоры с американскими коллегами; в данный момент программа поездки обсуждается и согласовывается, передает ТАСС.

Отмечается, что санкции не станут препятствием для работы главы Рогозина спецпредставителем президента России: «Значительная часть переговоров проходит в России, либо на территории тех стран, на которые ограничения не распространяются».

Глава Роскосмоса будет курировать все ключевые международные проекты в космической сфере: «Речь идет обо всех международных проектах, включая Международную космическую станцию, российско-европейскую миссию «ЭкзоМарс» и совместный российско-казахстанский комплекс «Байтерек».

Напомним, Дмитрий Рогозин был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса указом главы государства.

В октябре сообщалось, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он смог посетить США и обсудить дальнейшее сотрудничество с НАСА.

В ноябре глава Роскосмоса анонсировал встречу с главой SpaceX Илоном Маском. Также он собирался встретиться с потенциальными заказчиками тяжелой ракеты «Ангара» в США.