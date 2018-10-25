Рогозин решил разрекламировать «Ангару» в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что во время визита в США встретится с потенциальными заказчиками и расскажет о возможностях тяжелой ракеты «Ангара».

В ходе поездки в США Рогозин посетит штаб-квартиру компании International Lauch Services (ILS), которая была оператором пусков ракет «Протон» и «Рокот», передает РИА «Новости».

«Я хочу посетить штаб-квартиру в Вашингтоне, встретиться с заказчиками со всеми потенциальными, рассказать им про средства выведения, в том числе про «Ангару», ее возможности. Чтобы оператор помог нам вернуться на рынок космических запусков», – сказал он.

Также Рогозин рассказал, что ILS перестанет быть дочкой Центра им. Хруничева.

«Сейчас мы эту фирму забираем, она будет дочерью самого Роскосмоса», – сказал он.

Ранее в космическом Центре им. Хруничева сообщили о планах создать первый летный образец ракеты-носителя класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком к концу 2026 года.

В сентябре тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» получила первый контракт на запуск гражданских космических аппаратов.