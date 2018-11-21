Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал сообщения СМИ о многократных поломках скоростных поездов на маршруте Киев–Борисполь, запущенных украинским президентом Петром Порошенко в воскресенье. По информации блогера, «новые» украинские поезда имеют польские корни и им по 10–13 лет.

«Дорогие друзья! Представьте себе, что вы очень богатый человек. Вонючий богатый человек. И у вас есть подчиненные, но они нищеброды, они от вас зависят. Вы им должны что-то подарить, чтобы они вас возлюбили еще больше. И вы думаете, что бы им подарить. «А подарю-ка я им свой старый патефон, отреставрирую и подарю. И они будут довольны, будут слушать музыку патриотическую», – сказал Шарий, рассуждая о так называемых поездах Порошенко в своем видеоблоге на YouTube.

Медиаэксперт напомнил, что на новые поезда украинские власти планировали потратить 13 млрд гривен, однако, как отчитался президент Украины, ушло всего 400 млн гривен.

«И это четкое свидетельство тому, что Порошенко «не ворует», он-то ведь потратил 400 млн. Но оказывается, что потратили они эти 400 млн на 4 километра дороги (железнодорожного пути – прим. ВЗГЛЯД)», – заметил блогер.

Шарий проанализировал данные из открытых источников и пришел к заключению, что «новые» поезда Порошенко – вовсе не новые. По его словам, украинские власти попросту собрали на одном маршруте «выглядящие красиво» польские вагоны, закупленные Украиной в 2005 и 2008 годах и которые прежде курсировали в областях страны. «Там же (в регионах – прим. ВЗГЛЯД) ненормальные люди живут какие-то, второго сорта, а здесь нам надо показать и европейским гостям, и австралийским путешественникам, и вообще всему миру. Чтобы приезжали уполномоченные скоты и говорили: «О, как много изменений!» – не в силах глянуть чуть дальше собственной задницы», – рассказал Шарий о логике, которой руководствовался Киев.

«Они отреставрировали эти вагоны внутри – сидушки, Wi-Fi и покрасили. И запустили. Но, как сообщают железнодорожники, не делался ремонт моторов, а его следовало бы сделать, потому что набегали эти рельсовые автобусы по 1 млн километров. Ремонт не сделали, потому что главное – внешний вид. И они начали ломаться», – сказал Шарий, еще раз подчеркнув, что украинские власти наплевали на жителей регионов, которым теперь приходится довольствоваться еще более старыми поездами, и перевезли все в столицу.

«Миллионы людей смотрят на это и думают: «Слушайте, все нормально, движемся вперед, как красиво. Це Европа!» А он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) стоит, подсмеивается и думает: «Какие же они пробитые, а! Как же я их презираю…» Я думаю, именно так он и размышляет», – заключил эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что железнодорожный экспресс, соединивший Киев с аэропортом Борисполь, стал предметом критики и насмешек.

Напомним, в воскресенье Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев–Борисполь. Причем выступление Порошенко наводит на мысль о том, что украинский президент на церемонии был пьян.