Минобороны запретило продавать Азербайджану ракетный комплекс «Бал-Э»

Поставка берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» Азербайджану не состоялась из-за опасений Минобороны по поводу потенциальной угрозы для кораблей Каспийской флотилии.

Азербайджанские военные заинтересовались покупкой дивизиона комплексов типа «Бал» в экспортной модификации в 2014 году, когда производитель комплекса – корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представила его на выставке, сообщает «Коммерсант».

По данным источника издания, стороны провели переговоры и даже парафировали контракт, но до подписания соглашения дело не дошло.

Против выступило Минобороны, которое заявило о «нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».

Источники отмечают, что военные пришли к выводу, что даже экспортная модификация ракеты может нести потенциальную угрозу российским кораблям.

В настоящее время «Бал-Э» используют только две страны – Вьетнам и Россия.

В России «Балы» есть у 46-го отдельного дивизиона береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Каспийской флотилии (Избербаш), 11-й бригады БРАВ Черноморского флота (Уташ), 15-й бригады БРАВ Черноморского флота (Севастополь), 72-го полка БРАВ Тихоокеанского флота (Смоляниново), а также на острове Кунашир.

В 2015 году «Бал-Э» заинтересовал делегацию ВМС Саудовской Аравии, но о начале переговоров не сообщалось.