Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Мирный житель погиб при ударе БПЛА по предприятию в Белгородской области
В результате налета БПЛА на производственный объект в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области произошла сильная детонация и начался пожар, погиб мирный житель, сообщил оперштаб Белгородской области.
Мирный житель погиб после удара ВСУ по предприятию в Белгородской области, сообщил оперштаб в Max. Вражеские дроны целенаправленно атаковали территорию местного завода.
«В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что после взрыва на промышленной площадке загорелись производственные здания и хранившиеся там материалы.
В конце июня украинские беспилотники ранили двух мирных жителей в Шебекинском округе.
В середине месяца один человек погиб при ударе дрона по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.
В начале июня один сотрудник предприятия скончался после атаки вражеского беспилотника в Краснояружском округе.