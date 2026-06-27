Мирный житель погиб при ударе БПЛА по предприятию в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Мирный житель погиб после удара ВСУ по предприятию в Белгородской области, сообщил оперштаб в Max. Вражеские дроны целенаправленно атаковали территорию местного завода.

«В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что после взрыва на промышленной площадке загорелись производственные здания и хранившиеся там материалы.

В конце июня украинские беспилотники ранили двух мирных жителей в Шебекинском округе.

В середине месяца один человек погиб при ударе дрона по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.

В начале июня один сотрудник предприятия скончался после атаки вражеского беспилотника в Краснояружском округе.