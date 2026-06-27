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Росавиация ввела ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара
Временные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара
Работа аэропортов в Геленджике и Краснодаре временно ограничена, сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнули представители Росавиации. Точные сроки снятия введенных мер пока не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти сняли ограничения на полеты в Геленджике.
В среду работа этого аэропорта временно приостанавливалась ради безопасности пассажиров.
В середине месяца воздушные гавани Краснодара и Геленджика также прекращали обслуживать рейсы.